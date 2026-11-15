Unterföhring (ots) -15. November 2026. Bärenstark! Im Duell der Löwen gibt es am Samstagabend gleich vier Gewinner: "Schlag den Star" gewinnt den Abend, ProSieben gewinnt den ganzen Tag und Frank und Nathalie Thelen gewinnen die Show und 100.000 Euro. Mit überragenden 15,9 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe dominiert "Schlag den Star" die Prime Time (Overnight-Quote, Z. 14-49 J.) - die beste Quote seit Juni 2025. Und mit sehr guten 9,5 Prozent Marktanteil ist ProSieben am Samstag der stärkste Sender in dieser Zielgruppe.Fünfeinhalb Stunden lang liefern sich die Investoren Ralf Dümmel und Frank Thelen gemeinsam mit ihren Partnerinnen Anna Heesch und Nathalie Thelen-Sattler ein hochspannendes Duell mit fünf Führungswechseln, zwei abgewehrten Matchbällen und einem dramatischen Finale: Um 1:47 Uhr stehen schließlich Frank und Nathalie Thelen im entscheidenden Spiel 15 als Sieger fest, nachdem es in dem freundschaftlich-sportlichen Duell der Löwen lange nach einem souveränen Sieg für Ralf Dümmel und Anna Heesch aussah. Doch die Thelens geben nicht auf, wehren zwei Matchbälle ab und beweisen im Finale die besseren Nerven."Ich liebe meine Frau seit 20 Jahren. Aber was sie heute Abend abgerissen hat, ist der Hammer", schwärmt Investor Frank Thelen nach dem Sieg von seiner Frau, die ihren ersten TV-Auftritt souverän gemeistert hat: "Dass sie zum ersten Mal im Fernsehen ist und das Ding so rockt - und das supersmart. Das ist der Abend von Nathalie, das muss man ganz klar sagen." Die Kieferorthopädin räumt ein: "Ich war unfassbar nervös. Denn wenn man als Frau eigentlich nicht im Fernsehen steht, hat man schon die Sorge, dass man selbst nicht performt."Auch die unterlegenen Löwen zeigen Größe. Ralf Dümmel, der für das Duell extra zwölf Kilo abgenommen hatte, gratuliert seinen Gegnern und gesteht: "Wir machen keinen Hehl daraus, dass wir traurig sind und gerne gewonnen hätten, gerade weil wir so dicht dran waren. Es ist, als würdest du auf der Ziellinie stehen und den letzten Schritt nicht mehr machen." Seine Partnerin Anna Heesch hat für die Niederlage dagegen eine augenzwinkernde Erklärung: "Ich ärgere mich ein bisschen, dass wir uns bei 'Wann war der Song?' mit dem Erscheinungsjahr des Lady-Gaga-Songs so vertan haben. Also ist Lady Gaga schuld!"In der letzten Ausgabe des Jahres wird es bei "Schlag den Star" musikalisch: Am 19. Dezember 2026 spielen die Sängerinnen Isi Glück und Leony gegeneinander.Ralf Dümmel (59) und Anna Heesch (55) gegen Frank (51) und Nathalie Thelen (52) - das SpieleprotokollSpiel 1: "Stangen-Transport"Auf die Knie. Fertig. Los! Mit einer Stange auf dem Rücken krabbeln die Paare durch einen Hindernisparcours. Ralf und Anna beweisen im entscheidenden Durchgang den längeren Atem und holen den ersten Punkt. 1:0 für Team Rot.Spiel 2: "Land, Stadt, Fluss"Geografie statt Geschäftsmodelle: Beide Teams offenbaren überraschende Wissenslücken, besonders Frank Thelen gerät beim Geographiequiz ins Schwitzen. Doch am Ende verhilft Deutschland, Hamburg und die Elbe den Thelens zum Führungswechsel. Es steht 2:1 für Team Blau.Spiel 3: "Puste-Tisch-Doppel"Wer gerät zuerst aus der Puste? Gemeinsam müssen die Paare einen Tischtennisball über einen schrägen Tisch ins Tor befördern. Die Thelens beweisen den längeren Atem und bauen ihre Führung auf 5:1 aus.Spiel 4: "Ziesel-Staffel"Die Löwen geben Vollgas: Auf Ziesel-Kettenfahrzeugen rasen die Paare um die Wette. Ralf und Anna dominieren alle drei Durchgänge und feiern ihren Sieg mit einem Küsschen. Es steht 5:5 unentschieden.Spiel 5: "Auswringen XXL"Jetzt zählt jeder Tropfen! Mit Handtüchern müssen die Teams möglichst viel Wasser transportieren. Ralf und Anna beweisen die bessere Wring-Taktik und gewinnen alle drei Durchgänge. Team Rot übernimmt mit 10:5 die Führung.Spiel 6: "Blind tippen"Die Teams müssen vorgegebene Wörter blind auf einer Tastatur eintippen, während der Partner mit Kommandos den Weg zum richtigen Buchstaben weist. Frank und Nathalie harmonieren besser, sichern sich den Sieg und übernehmen mit 11:10 wieder die Führung.Spiel 7: "Schuhe schießen"Regalkönig Dümmel in seinem Element: "Mit Regalen kenne ich mich aus." Und tatsächlich: Beim Versuch, Turnschuhe in Regalfächer zu schießen, beweisen Ralf und Anna Treffsicherheit. Gleich dreimal gelingt es dem Duo sogar, ein vollständiges Schuhpaar im selben Fach zu versenken. Es kommt erneut zum Führungswechsel: 17:11.Spiel 8: "Blamieren oder kassieren"Houston, wir haben ein Problem! Beim Wissensquiz werden den Thelens erneut ihre Geografiekenntnisse zum Verhängnis. Die Hauptstadt von Texas? Fehlanzeige! Ralf und Anna hingegen räumen ab und bauen ihre Führung auf 25:11 aus.Spiel 9: "Mini-Boule"Schwein gehabt! Beim Mini-Boule müssen die Kugeln möglichst nah am "Schweinchen" landen. Nach einem echten Geduldsmarathon beweisen Frank und Nathalie die größere Treffsicherheit. Die Thelens verkürzen auf 25:20.Spiel 10: "Kennen"Welches Paar kennt sich besser? Bei persönlichen Fragen müssen die Paare beweisen, wie gut sie aufeinander eingespielt sind - mit überraschenden Geständnissen. Anna sieht ihren Partner schon im Dschungelcamp - für Ralf Dümmel undenkbar. Die Thelens sind sich dagegen einig, dass Frank am ehesten bei "Let's Dance" mitmachen würde. Am Ende liegen Ralf und Anna mit ihren Antworten häufiger richtig und bauen ihren Vorsprung wieder aus: 35:20 für Team Rot!Spiel 11: "Durch-Ringen"Ring frei! Eine Frisbee muss durch einen in die Luft geworfenen Ring fliegen. Doch beide Teams scheitern zunächst an der kniffligen Aufgabe. Erst im Sudden Death gelingt Ralf und Anna der entscheidende Treffer. Mit 46:20 wächst ihr Vorsprung.Spiel 12: "Schaufelball"Geschick statt Geschäftssinn! Mit Schaufeln müssen die Paare bunte Bälle in ein Zielrohr befördern. Ralf und Anna behalten die Nerven und gewinnen beide Durchgänge. 58:20 für Team Rot!Spiel 13: "Wann war der Song?"Matchball für das Team Dümmel/Heesch - doch Lady Gaga wird Ralf und Anna zum Verhängnis! Beim Erscheinungsjahr eines ihrer Hits liegen die beiden satte 20 Jahre daneben. Frank und Nathalie nutzen ihre Chance und wehren den ersten Matchball ab. Neuer Spielstand: 58:33.Spiel 14: "Stoppen"Beim zweiten Matchball kommt es aufs Zeitgefühl an: Ohne Absprache müssen die Partner vorgegebene Zeitintervalle möglichst genau stoppen. Erneut punkten die Thelens und wehren auch diesen Matchball ab. Mit einem Spielstand von 58:47 geht es ins entscheidende Spiel 15.Spiel 15: "Kugel-Staffel"Nervenkrimi im finalen Spiel: Mit Stäben müssen die Paare fünf Kugeln sicher ins Ziel befördern. Während Ralf und Anna unter dem Druck gleich mehrere Kugeln fallen lassen, gelingt den Thelens eine fehlerfreie Vorstellung. Die letzte Kugel gehört Frank und Nathalie - und damit auch der Sieg! Um 1:47 Uhr triumphieren Frank Thelen und seine Frau Nathalie mit 62:58 und gewinnen 100.000 Euro!Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool. Bildmaterial aus der Show steht ab sofort auf Schlag den Star (ProSieben) (https://www.picdrop.com/joyn/shows/schlagdenstar) zur Verfügung.Basis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 15.11.2026 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Katrin DietzTel: +49 (0) 89 95 07 - 1154Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingNadine VadersTel: +49 (0) 89 95 07 - 1161Nadine.Vaders@ProSiebenSat1.comProSiebenEin Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6390655