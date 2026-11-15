Nach seinem Rücktritt erhält der Ex-CEO viel Zuspruch. Neben seiner Wiedereinstellung fordert die Petition auch eine unabhängige Untersuchung, ein faires Verfahren und eine zeitnahe öffentliche Erklärung. In einer Petition wird der Nvidia-Vorstand aufgefordert, den ehemaligen CEO Jensen Huang wieder einzusetzen. Bekannte Persönlichkeiten aus der Tech-Branche unterstützen die Forderung, darunter Elon Musk, CEO von Tesla und SpaceX. Zuvor hatten sich ...

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