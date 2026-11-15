Die SpaceX-Aktie hat seit ihrem ersten Börsenschluss rund -13,6% verloren. Nun sorgt ausgerechnet einer der frühesten Geldgeber von Elon Musk für neue Unsicherheit. Eine am Freitagabend veröffentlichte Börsenmitteilung zeigt, dass Peter Thiels Founders Fund seine gemeldete Beteiligung um Aktien im Wert von rund 17 Milliarden US$ reduziert hat. Die Hintergründe sind bislang unklar. Dabei gelang SpaceX am Samstag ein historischer Durchbruch mit seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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