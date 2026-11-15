Starbase - Erstmals hat das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX die obere Stufe des Riesen-Raketensystems Starship nach einem All-Testflug auf der Erde wieder aufgefangen. Mit dem grössten je gebauten Raketensystem der Raumfahrtgeschichte will Elon Musk den Mars erschliessen. Rund 20 Stunden nach dem Start kehrte das Starship kontrolliert zum Weltraumbahnhof Starbase im US-Bundesstaat Texas zurück und wurde dort von Greifarmen am Startturm aufgefangen. ...

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