Der US-Gesetzentwurf namens Chip Security Act zielt darauf, den Standort von KI-Chips zu tracken, um so Schmuggel nach China zu unterbinden. Das gewinnt nach dem Fall um Nvidia-CEO Jensen Huang und seiner Affäre zu einer mutmaßlichen Spionin erneut in den Fokus. Während es viel Aufsehen um den Rücktritt von Nvidia-CEO Jensen Huang gibt, rückt in den USA der "Chip Security Act" in den Fokus. Der Gesetzesentwurf fordert Maßnahmen zur Schmuggelbekämpfung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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