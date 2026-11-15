EQS-News: NetEase Games and Everstone Studio
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HANGZHOU, China, 15. November 2026 /PRNewswire/ -- NetEase Games und Everstone Studio haben heute Hutuo veröffentlicht, die neueste große Region des epischen Wuxia-Action-Rollenspiels Where Winds Meet, die ab sofort im Rahmen des ersten globalen Jubiläumsupdates des Spiels verfügbar ist. Hutuo versetzt Spieler mitten in ein umkämpftes, von Schlamm und Stahl geprägtes Kriegsgebiet und bietet den bislang packendsten Handlungsbogen des Spiels - dabei müssen sie sich der ultimativen Prüfung von "Xia" (dem Ehrenkodex der Kampfkunst für Gerechtigkeit und Schutz) stellen.
Hutuo-Gameplay-Trailer zum ersten Jubiläum von Where Winds Meet: https://www.youtube.com/watch?v=3toEnjy0qHA
Where Winds Meet ist ein kostenlos spielbares Open-World-Wuxia-ARPG, in dem Spieler ihre eigene Legende im China des 10. Jahrhunderts erschaffen können. Mit über 100 Millionen Spielern weltweit sowie einer Bewertung als "Sehr positiv" auf Steam feiert das Spiel nun sein erstes weltweites Jubiläum, das mit einem besonderen Livestream, einer Dokumentation über die Spieler sowie den großzügigsten Belohnungen seit der Veröffentlichung für neue und zurückkehrende Spieler eingeläutet wird.
Die Definition von "Xia" im Schmelztiegel des Krieges: Das Hutuo-Schlachtfeld
Diese Prüfung von "Xia" erreicht in der Schlacht an der Zhongdu-Brücke ihren Höhepunkt. Gefangen zwischen Wellen vertriebener Zivilisten und einer unaufhaltsamen Flut aus Stahl müssen die Spieler entscheiden, wie sie reagieren, wenn Loyalität und Gerechtigkeit in entgegengesetzte Richtungen ziehen - und ihre Entscheidung offenbart das wahre Wesen von Rechtschaffenheit und Überzeugung.
Jenseits des Schlachtfelds erzählt Hutuos vom Krieg gezeichnete Grenzregion die Geschichte aus allen Blickwinkeln - von Soldaten im Gewissenskonflikt, die sich brutalen Befehlen widersetzen, bis hin zu einfachen Menschen, die Flüchtlingen Schutz bieten. Drei neue Handlungsstränge von Jianghu Legacy werfen die Frage auf, was "Xia" im dunkelsten Winkel der Geschichte wirklich bedeutet.
Wichtigste Gameplay-Highlights
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15.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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