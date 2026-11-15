Baden-Baden - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Baden-Baden sind am frühen Sonntagmorgen drei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit. Zwei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren starben demnach noch an der Unfallstelle, eine weitere Person wenig später in einem Klinikum. Die 43-jährige Fahrerin und ihre 26 Jahre alte Beifahrerin kamen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser.



Nach Angaben der Polizei verfuhr die 43-Jährige gegen 05:45 Uhr mit ihrem vollbesetzten Mercedes die L79a in Richtung Innenstadt. Derzeit ist davon auszugehen, dass sie ohne Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs von der Fahrbahn abkam. In der Folge stürzte das Fahrzeug rund zehn Meter tief von einer dortigen Brücke und kam stark beschädigt in der Böschung zum Liegen.



Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzugezogen. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden haben die Ermittlungen übernommen und prüfen auch eine mögliche Alkoholisierung der Fahrerin. Neben mehreren Polizeistreifen waren zahlreiche Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr sowie wegen des unwegsamen Geländes auch die Bergwacht vor Ort.





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