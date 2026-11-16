Berlin - Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) warnt vor einem massiven Stellenabbau bei Krankenhäusern durch die jüngsten Reformen.



"Die Reformen insgesamt schmälern die Erlöse um sieben Prozent. Die Kliniken müssen rein rechnerisch 8,5 Prozent des Personals abbauen, um gegenzusteuern. Damit sind 127.000 Klinikjobs oder fast 90.000 Vollzeitstellen bedroht", sagte DKG-Chef Gerald Gaß der "Rheinischen Post" (Montag). "Die Arbeit für die verbleibende Belegschaft wird sich verdichten, die Patienten werden ja durch das Spargesetz nicht weniger." Als Beispiel für neue Lasten nannte Gaß die Krankenkassen-Reform, die zu mehr Rückforderungen der Kassen führen werde, und den Wegfall der Rechnungszuschläge, die Kliniken bis Oktober erheben durften.



Der DKG-Chef fürchtet nun eine neue Pleitewelle: "Eine neue Pleitewelle der Kliniken droht, das zeigen Gespräche mit Wirtschaftsprüfern. Banken halten sich bei der Kreditvergabe zurück. Das Geld reicht oft nur noch für sechs Wochen. Seit 2022 haben bundesweit schon 87'…Krankenhäuser mit 104 Standorten Insolvenz angemeldet. Einige davon sogar schon zum zweiten Mal."



Die Deutsche Krankenhausgesellschaft zweifelt an den integrierten Notfallzentren (INZ), die der Bund plant und die von Kliniken und Kassenärzten betrieben werden sollen. 93 Prozent der Kliniken erwarteten, dass Patienten trotz geplanter telefonischer Patientensteuerung weiter in die Notaufnahme der Klinik gehen, weil sie den persönlichen Kontakt bevorzugen. Gleichzeitig befürchteten 92 Prozent, dass die Bevölkerung nicht ausreichend über die neuen Strukturen informiert werde, sagte DKG-Chef Gaß der "Rheinischen Post" und verwies dazu auf eine aktuelle Blitzumfrage der DKG. 83 Prozent der Kliniken, die nicht INZ-Standort werden, erwögen einen Rückzug aus der Notfallversorgung, auch aus haftungsrechtlichen Gründen.



Die Kliniken seien bereit, mitzumachen, fordern aber eine bessere Vergütung. Die Krankenhäuser seien bereit, die INZ in ihren Räumen zu betreiben. Die Frage sei, wer bezahle. Kliniken erhielten heute 35 Euro für einen Notfall-Patienten, der nicht stationär behandelt wird. Das rechne sich nicht, dafür könne man keine Ärzte und Technik vorhalten. Notfallzentren würden zum Verlustgeschäft. Das zeige die aktuelle Blitzumfrage: Danach erwarteten 98 Prozent der Kliniken, dass die Vergütung die Kosten im INZ nicht deckt. Wenn die Politik Notfallzentren anbieten wolle, müsse sie die Finanzierung sichern. Wer bestelle, bezahle, so Gaß.





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