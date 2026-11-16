FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steuert nach seinem jüngsten Rekordhoch auf eine spannende Woche zu. Impulse für den wichtigsten deutschen Aktienindex dürften vor allem aus den USA kommen. Dort stehen am Dienstag nach Handelsschluss die Geschäftszahlen des KI-Chip-Giganten Nvidia sowie voraussichtlich am Donnerstag der Mega-Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic auf der Agenda. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, ob es kurzfristig für weitere Dax-Gewinne reicht.

Darüber hinaus dürfte auch ein historisches Dreiertreffen auf politischer Ebene im Fokus der Anleger stehen. US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin werden nach Angaben des Weißen Hauses und des Kreml in dieser Woche zu einem Dreiertreffen in China zusammenkommen. Dabei wolle Trump auch über eine mögliche Reduzierung der weltweiten Atomwaffenbestände sprechen, hieß es aus der Regierungszentrale in Washington.

Die drei Politiker werden nach den Worten von Kremlsprecher Dmitri Peskow am 19. November in Shenzhen zusammenkommen. Trump, Putin und Xi treffen sich im Kontext des Wirtschaftsgipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), der in Shenzhen am Mittwoch und Donnerstag ausgerichtet wird. Das diplomatische Dreiertreffen in dieser Zusammensetzung ist ein historisches. Bislang gab es nur bilaterale Gespräche zwischen den Atommächten.

Am Markt bleibt aber insbesondere der Blick auf die Wachstumsaussichten der Künstlichen Intelligenz (KI) spannend. An der grundsätzlichen KI-Wachstumsstory habe sich wenig geändert, meint Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Brokers CMC Markets. Dies gelte auch nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang wegen Affären unter anderem mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und der angekündigten Verschärfung der US-Technologieexport- und Importbeschränkungen gegenüber China.

Experten zufolge bleibt die Nachfrage nach leistungsfähiger Infrastruktur und Halbleitertechnologie weiterhin hoch. Laut Lipkow differenzieren die Anleger zunehmend zwischen kurzfristigen politischen und unternehmensspezifischen Risiken und den langfristigen Wachstumsperspektiven der Branche. Für den Dax blieben die unmittelbaren Auswirkungen der internationalen Technologieturbulenzen zudem überschaubar.

Ungeachtet der schon auslaufenden deutschen Berichtssaison sieht Lipkow auch die hiesigen Unternehmen als mögliche Kurstreiber. Der Dax habe nach dem erstmaligen Anstieg über 27.000 Punkte zwar an Schwung verloren. "Doch von einem nachlassenden Interesse an deutschen Aktien kann keine Rede sein", betont der Experte. "Vielmehr verlagert sich die Nachfrage zunehmend auf defensive Branchen wie Versicherungen und Versorger. Die Anleger nehmen Gewinne bei zuvor stark gestiegenen Titeln mit und suchen gleichzeitig nach neuen Einstiegsmöglichkeiten. Diese Branchenrotation könnte die Grundlage für eine nachhaltige Fortsetzung der Jahresendrally schaffen."

Für Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets belegt das gut neunprozentige Dax-Plus seit Jahresbeginn, "dass auch die viel zitierte Old Economy etwas wert ist". Der von eher traditionellen Branchen geprägte Index müsse "keineswegs eine lahme Ente sein", da Industrie, Versicherungen und andere klassische Geschäftsmodelle an der Börse ebenfalls Tempo machen könnten.

Claudia Windt von der Landesbank Helaba schließt nicht aus, dass der Dax weiteren Schwung bekommen könnte. Es seien aber auch Rückschläge möglich, falls die Krise bei Nvidia doch noch die gesamte Technologiebranche belaste. Ebenfalls große Risiken sieht die Analystin in der Entwicklung der Anleihezinsen sowie der US-Geldpolitik.

Vorsichtig ist auch Marktstratege Frank Klumpp von der Landesbank Baden-Württemberg. Der Dax habe den Nvidia-Skandal dank der überwiegend guten hiesigen Unternehmenszahlen und der Umschichtungen zwar gut weggesteckt. Er könnte aber wieder unter Druck kommen, sobald die Impulse aus der Berichtssaison endeten und Bewertungs- und Zinsrisiken wieder stärker in den Fokus rückten. An den Finanzmärkten gelten Leitzinsanhebungen der Europäischen Zentralbank sowie der US-Notenbank Fed im Dezember als so gut wie sicher.

Unternehmensnachrichten aus Deutschland dürften in dieser Woche rar sein. Als Nachzügler berichten am Dienstag der Wissenschaftsverlag Springer Nature, der Kupferspezialist Asta Energy und der Fernsehkonzern RTL über ihre Geschäftsentwicklung. Am Donnerstag will der Farben- und Dämmstoffspezialist Sto seinen Zwischenbericht vorlegen.

Zudem sind Kapitalmarktveranstaltungen des Energiekonzerns Uniper (Montag), des Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns Drägerwerk (Mittwoch), des Großküchenherstellers Rational und der Beteiligungsgesellschaft Mutares (beide Donnerstag) angekündigt./gl/tih/he/jha/

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

