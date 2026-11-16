Es gibt nur ein Szenario: GTA VI wird ein Rekordstart. Der Analyst von Wedbush rechnet mit mehr als doppelt so vielen verkauften Exemplaren im Startquartal im Vergleich zu früheren Spielen. Im Weihnachtsgeschäft kann der Titel auch die Konsolenverkäufe extrem ankurbeln. Das Forward-KGV verrät, dass erst ein Teil des Spiels im Kurs eingepreist ist. Wie steil aufwärts kann es also noch gehen im nächsten Quartal? Kurz vor dem nächsten Coup Am 19. November ...

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