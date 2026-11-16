GBC-Kursziel 2,00 CAD bis Juni 2027, Kurs 0,67 CAD: Verdreifachung drin?

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An den globalen Börsen ist es, beflügelt von neuen historischen Höchstkursen wie dem erstmaligen Sprung des DAX über die Marke von 27.000 Punkten, ein ständiger Balanceakt.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Corp.

Unsichtbare Altlasten als riesiger Milliarden-Markt

Die Energiewende konzentriert sich in der öffentlichen Wahrnehmung meist auf Windräder, Solarparks und Elektroautos, doch tief unter der Erde Nordamerikas liegt ein gewaltiges Umweltproblem verborgen. Seit den Anfängen der kommerziellen Ölförderung im Jahr 1859 wurden Millionen Bohrlöcher nach dem Ende ihrer Nutzung einfach sich selbst überlassen. Diese verwaisten Quellen stoßen oftmals kontinuierlich klimaschädliches Methangas aus. Methan ist um ein Vielfaches klimaschädlicher als CO2. Genau hier setzt Zefiro Methane an und verwandelt diese historischen Industrie-Altlasten in ein lukratives Geschäftsmodell mit hohen Eintrittsbarrieren. Allein in den USA belaufen sich die geschätzten Kosten für die fachgerechte Versiegelung auf mehrere hunderte Mrd. USD. Da staatliche Töpfe aus dem US-Infrastrukturgesetz mit 4,7 Mrd. USD nur einen Bruchteil abdecken, müssen private Betreiber sowie Bauherren von Rechenzentren und Energieanlagen häufig selbst für die Räumung alter Bohrlöcher aufkommen.

Operativer Turnaround und Rekordumsätze

Hinter Zefiro steht kein theoretisches Start-up, sondern mit der Tochtergesellschaft Plants & Goodwin ein etablierter "Felddienstleister mit über 50 Jahren Erfahrung" im appalachischen Becken. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Emissionsmessung über die Verfüllung bis zur Renaturierung ab. Mit 25 Rigs, 14 Wireline-Einheiten und mehr als 140 Fachkräften steigerte Zefiro den Umsatz im Geschäftsjahr 2026 um 31,1% auf den Rekordwert von 42,5 Mio. USD. Gleichzeitig kletterte die Bruttomarge auf 29,2%, während das bereinigte EBITDA mit 3,8 Mio. USD ins Plus drehte. Im ersten Quartal des laufenden Fiskaljahres 2027 legten die Erlöse gegenüber dem Vorquartal erneut um 30,7% auf 12,1 Mio. USD zu. Maßgeblichen Anteil daran hat die im Mai 2026 übernommene Viking-Flotte, die bereits im August und September 1,54 Mio. USD beisteuerte und neue Bundesstaaten wie Michigan und Indiana erschloss.

Prall gefüllte Auftragsbücher und CO2-Fantasie

Für Planungssicherheit sorgt ein staatlicher Auftragsbestand von rund 40 Mio. USD bis Juni 2029, wobei Zefiro in manchen Gebieten oft als einziger vollintegrierter Anbieter auftritt. Parallel dazu wächst das Privatkundengeschäft durch sieben neue Rahmenverträge mit führenden Gasproduzenten im Nordosten der USA. Durch die Unterstützung des neuen OWP-Protokoll-Entwurfs von Isometric positioniert sich Zefiro zudem mit an der Spitze des boomenden Marktes für Methan-Zertifikate, was zusätzliche Margen verspricht. Um dieses Wachstum abzusichern, sammelte das Management im Oktober 2026 über eine Privatplatzierung rund 5,0 Mio. CAD frisches Kapital ein. Diese Platzierung fand oberhalb des damaligen Börsenkurses statt, was zeigt, dass das Vertrauen der Investoren da ist und diese sogar mehr zahlen, als der Börsenkurs hergab.



Charttechnik und GBC-Kursziel im Fokus

An der Börse legte die Aktie von Oktober 2025 bis Mai 2026 eine steile Rally von 0,20 CAD auf 0,80 CAD hin und korrigiert diesen Anstieg seither, mittlerweile schon monatelang, in relativ geordneten Bahnen. Beim aktuellen Kurs von 0,67 CAD stützt eine solide horizontale Linie nach unten, während ein Sprung über 0,70 CAD den Weg zurück zum Hoch bei 0,80 CAD und Richtung der 1 CAD-Marke freimachen dürfte.

Chartausbruch voraus?



Das Analysehaus GBC bestätigte jüngst seine Kaufempfehlung und sieht das Kursziel bis Juni 2027 bei 1,42 USD beziehungsweise rund 2,00 CAD. Die leichte Anpassung vom vorherigen Ziel von 1,50 USD reflektiert lediglich die Verwässerung aus der jüngsten Kapitalerhöhung, lässt aber weiterhin ein enormes Aufwärtspotenzial von rund 200% erkennen.

Fazit

Interessenskonflikt

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Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

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