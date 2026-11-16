Genf - Droht der Menschheit eine Welt mit sogenannten Killerrobotern, die feindliche Ziele und Menschen ausspähen und ohne menschliche Kontrolle töten können? Die Gefahr sei sehr real, warnen Waffenexperten. Vielerorts werde an solchen tödlichen autonomen Waffensystemen (Lethal Autonomous Weapon Systems oder abgekürzt LAWS) gearbeitet. In Genf ringen 128 Staaten diese Woche darum, dass dieses Horrorszenario nicht zur Realität wird. Ob sie sich darauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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