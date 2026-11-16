Washington - Der vor Wochen in den Nahen Osten geschickte dritte US-Flugzeugträger ist Medienberichten zufolge in der Region eingetroffen. Die «USS Theodore Roosevelt» habe am Sonntag das dortige Zuständigkeitsgebiet des US-Regionalkommandos Centcom erreicht, schrieb der für das US-Nachrichtenportal «Axios» berichtende Journalist Barak Ravid auf der Plattform X. Der arabische Nachrichtensender Al Jazeera meldete ebenfalls unter Berufung auf einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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