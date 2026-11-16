Tokio - Japans Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal wegen eines schwachen Konsums zum ersten Mal seit einem Jahr etwas zurückgegangen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorquartal vorläufigen Daten zufolge um 0,1 Prozent zurück. Dies teilte die japanische Regierung am Montag in Tokio auf Basis einer ersten Schätzung mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit einem Anstieg ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.