Winterthur - Sulzer hat einen neuen Auftrag in Venezuela erhalten. So soll Sulzer einen neuen Öl-Bohrturm im Werk «Orinoco Belt» erstellen und damit zur Wiederherstellung der Kapazitäten Venezuelas zur Verarbeitung von extra schwerem Rohöl beitragen. Der alte Bohrturm war 2025 zerstört worden. Das Sanierungsprojekt zielt darauf ab, die Entwicklung und Versorgungssicherheit der systemrelevanten Industriezweige Venezuelas zu unterstützen, wie die Firma ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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