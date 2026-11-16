Zürich - Der US-Dollar zeigt sich auch zu Beginn der neuen Woche robust. So ist das Währungspaar EUR/USD am Montag auf 1,1016 gegenüber 1,1023 am Freitagabend noch einmal etwas gesunken. Und zum Franken hält sich der Dollar mit 0,8389 knapp unter der Marke von 0,84. Der Euro hat zum Franken auf 0,9241 von 0,9253 ebenfalls einen Tick nachgegeben. Ein wichtiger Treiber insbesondere für die Stärke des Dollars gegenüber dem Euro sei der deutliche Anstieg ...

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