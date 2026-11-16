Die OHB-Aktie gerät nach dem Bruch der Nackenlinie einer großen Schulter-Kopf-Schulter-Formation weiter unter Druck. Am Freitag fiel der Kurs um -8,10% auf 177,00 € und bestätigte damit das bärische Chartmuster. Das rechnerische Kursziel liegt bei 70,80 €. Gleichzeitig liefern RSI und MACD erste bullische Cross-Signale. Chartanalyse zu OHB Die OHB-Aktie hat eine langfristige Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet. Nach der linken Schulter folgte ...

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