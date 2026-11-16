NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Richemont von 240 auf 215 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der massive Abschwung in Nahost bedeute keine Änderung der Marken-Dynamik des Luxuskonzerns, schrieb Luca Solca am Freitag nach der Telefonkonferenz zur Halbjahresbilanz. In allen anderen Regionen sei es weitgehend erwartungsgemäß gelaufen. Die Schweizer stünden weiter im starken Kostengegenwind./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 15:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 15:45 / UTC



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