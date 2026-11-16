Zürich - Colliers Switzerland hat die Bürofläche an der Zollstrasse 42 erfolgreich vermietet. Neue Mieterin ist ein Consulting-Unternehmen. Im Auftrag der Eigentümerschaft hat Colliers Switzerland innerhalb kurzer Zeit eine neue Mieterin für die gut gelegene Bürofläche gefunden. Die rund 605 m² grosse Fläche befindet sich im 6. Obergeschoss und verfügt über vier Terrassen mit einer Gesamtfläche von rund 190 m². Die Liegenschaft befindet sich im urbanen ...

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