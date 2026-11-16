Zeichnungs- und Umtauschstart am 17. November Die Semper idem Underberg AG begibt eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A5GS750) mit einem Volumen von bis zu 45 Mio. Euro. Die sechsjährige Anleihe 2026/32 soll jährlich mit 6,00 % bis 6,75 % verzinst werden. Der endgültige Kupon und das Emissionsvolumen werden voraussichtlich bis zum 4. Dezember 2026 festgelegt. Mit dem Nettoemissionserlös soll die bestehende Anleihe 2022/28 (ISIN: DE000A30VMF2, Volumen von 45 Mio. Euro) vorzeitig refinanziert werden. Die Emission erfolgt über ein öffentliches Angebot und ein Umtauschangebot in Deutschland und Luxemburg sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern. Anleger können die Anleihe ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro vom 17. November bis zum 3. Dezember 2026 (18:00 Uhr) direkt über die Emittentin und vom 18. November bis zum 4. Dezember ...

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