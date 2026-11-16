© Foto: Andreas Arnold - dpaNach dem Rekord über 27.000 Punkte holt der DAX Luft. Doch in Asien rauschen die Chipwerte ab, und am Dienstag schaut die ganze Börsenwelt auf einen einzigen Konzern. Auch die US-Notenbank sorgt für Spannung.
Enthaltene Werte: US67066G1040,US8740391003,DE0008469008,EU0009652759,US2605661048,US6311011026,JP9010C00002,US78378X1072,XC0009677409,XD0002747026,2455711,2455717,KRD020020016,HK0000004322,XC0007924514,BTC~USD,US0420682058,WSOANTHRO000Den vollständigen Artikel lesen
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