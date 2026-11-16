Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag fester in die Sitzung gestartet. Nach der starken Vorwoche und der kurzen Verschnaufpause am Freitag geht es damit bereits wieder nach oben, unter Führung einiger defensiver Aktien. Im Zentrum des Interesses steht derzeit aber der Tech-Sektor, denn am Dienstag wird Nvidia als wichtiger Taktgeber Zahlen vorlegen und am Donnerstag könnte der Börsengang des KI-Anbieters Anthropic stattfinden. Im Vorfeld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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