Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:45 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.765 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, MTU und FMC, am Ende Siemens, Infineon und Symrise.



"Der Dax ist in der vergangenen Woche nur ganz knapp an der perfekten Woche vorbeigeschrammt", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Außer am Freitag ging es an allen Tagen nach oben. Von den letzten 15 Handelstagen hatten beim Dax zehn ein positives Ende. "Jetzt gilt es für den Dax, diesen positiven Trend zu bewahren", so Altmann. "Für einen weiteren Kursanstieg braucht es jedoch langfristig orientierte überzeugte Käufer. Mit einer möglichen Zurückhaltung der Anleger vor den Nvidia Zahlen könnte ein unmittelbarer neuer Angriff auf die 27.000 schwierig werden."



Die Aktienmärkte fiebern unterdessen bereits den Zahlen von Nvidia entgegen. Diese werden am Dienstagabend nachbörslich veröffentlicht. "Es ist gut möglich, dass bis dahin eine gewisse Zurückhaltung bei neuen Käufen herrscht", so der Analyst.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1015 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9079 Euro zu haben.





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