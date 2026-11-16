Vancouver, Kanada / 15. November 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (Frankfurt: Y0N, WKN: A422EZ) ("Redwood" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es plant, seine Post-Quantum-Cybersicherheitsplattform Quantum.IQ (die "Plattform") zu erweitern, um die Kompatibilität mit bestimmten kanadischen und US-amerikanischen Compliance-Anforderungen im Verteidigungsbereich zu verbessern. Diese Arbeit wird vom Entwicklungsteam des Unternehmens für Cybersicherheits- und Compliance-Software durchgeführt, in dem sowohl Mitarbeiter als auch Berater vertreten sind. Ziel ist es, potenziellen Kundenanforderungen im Rahmen des kanadischen Programms zur Zertifizierung der Cybersicherheit ("CPCSC") sowie der US-amerikanischen Zertifizierung nach dem Cybersecurity Maturity Model ("CMMC") gerecht zu werden. Beide Cybersicherheitsprogramme legen Anforderungen für Organisationen fest, die an bestimmten Lieferketten der Regierung und des Verteidigungssektors beteiligt sind. Das Unternehmen geht davon aus, dass Organisationen im Zuge der zunehmenden Einbindung dieser Anforderungen in die nordamerikanische Verteidigungsbeschaffung nachweisen müssen, dass angemessene Cybersicherheitsmaßnahmen vorhanden sind, wenn sie an entsprechenden Ausschreibungen teilnehmen möchten.

In der Anfangsphase liegt der Schwerpunkt der Entwicklung bei Redwood auf Funktionen, welche die Anforderungen der Stufe 1 im Rahmen der CPCSC- und CMMC-Programme unterstützen sollen. Das Unternehmen entwickelt Funktionen für die Quantum.IQ-Plattform, die Nutzer dabei unterstützen sollen, Verzeichnisse der einschlägigen Cybersicherheitsmaßnahmen zu führen, Begleitdokumente zu organisieren und Nachweise für Compliance-Workflows zusammenzustellen. Die geplanten Funktionen sollen auf den über die Plattform generierten technischen Echtzeitdaten aufbauen, um die Abhängigkeit von der manuellen Erfassung von Nachweisen zu verringern und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Cybersicherheitslage strukturierter zu dokumentieren.

Die geplanten Funktionen würden die Plattform über die Erkennung kryptografischer Assets, die Bewertung der Quantencomputer-Bereitschaft und die Planung der Migration zu Post-Quanten-Systemen hinaus erweitern, um den Anforderungen an die Cybersicherheits-Compliance gerecht zu werden, denen Unternehmen heute gegenüberstehen. Dadurch soll es der Plattform ermöglicht werden, sowohl kurzfristige Anforderungen an die Cybersicherheits-Compliance als auch die längerfristige Vorbereitung auf den Übergang zur Post-Quanten-Sicherheit innerhalb derselben Betriebsumgebung zu unterstützen. Sofern höhere Nachweis- oder Prüfanforderungen eine unabhängige Bewertung durch Dritte erfordern, geht Redwood davon aus, dass diese Anforderungen nicht über die Plattform selbst, sondern durch die Zusammenarbeit mit entsprechend qualifizierten oder akkreditierten Gutachtern erfüllt werden.

"Die Cybersicherheits-Compliance gilt zunehmend als Voraussetzung für die Teilnahme von Unternehmen an Lieferketten im Verteidigungsbereich. Für viele Unternehmen geht es dabei nicht mehr nur darum, bewährte Cybersicherheitsverfahren einzuführen. Sie müssen ihr Umfeld verstehen, nachweisen, dass die erforderlichen Kontrollmaßnahmen vorhanden sind, und Belege vorlegen, die diese Aussage untermauern", erklärte Louis Dron, Chief Executive Officer von Redwood AI. "Mit der Erweiterung der Funktionen von Quantum.IQ in diesem Bereich wollen wir Unternehmen dabei unterstützen, die aktuellen Anforderungen an die Cybersicherheit zu erfüllen und gleichzeitig ihre Systeme auf den Übergang zur Post-Quanten-Sicherheit vorzubereiten."

Vorbereitung auf den Übergang zur Post-Quanten-Cybersicherheit

Diese Entwicklung ist Teil der übergeordneten Strategie von Redwood, Technologien der künstlichen Intelligenz und der Post-Quanten-Cybersicherheit auf Sicherheitsherausforderungen anzuwenden, mit denen Regierungen, das Verteidigungswesen, kritische Infrastrukturen und andere missionskritische Bereiche konfrontiert sind. Die Post-Quanten-Cybersicherheit zielt darauf ab, digitale Systeme und die kryptografische Infrastruktur auf eine Zukunft vorzubereiten, in der ausreichend leistungsfähige Quantencomputer bestimmte, heute weit verbreitete Verschlüsselungsverfahren kompromittieren könnten. Die potenziellen Auswirkungen des Quantencomputings auf die Cybersicherheit gewinnen mit dem technologischen Fortschritt zunehmend an Dringlichkeit.[i] "Q-Day" bezeichnet den Zeitpunkt, ab dem ausreichend leistungsfähige Quantencomputer bestimmte Formen der herkömmlichen Verschlüsselung knacken könnten, die derzeit zum Schutz sensibler Kommunikation, Geschäftsinformationen und Finanzdaten eingesetzt werden.[ii] Experten haben davor gewarnt, dass der Q-Day möglicherweise bereits in den nächsten fünf bis zehn Jahren eintreten könnte.[iii] Das Cybersicherheitsrisiko kann auch schon vor dem Q-Day selbst entstehen. Aktuelle Bedenken erstrecken sich auch auf Angriffe nach dem Motto "Jetzt sammeln, später entschlüsseln"[iv], bei denen Angreifer verschlüsselte Informationen bereits jetzt sammeln, um diese später zu entschlüsseln, wenn ausreichend leistungsfähige Quantencomputer zur Verfügung stehen.#_edn5 Dies stellt Organisationen mit Verantwortung für sensible Informationen, die möglicherweise über viele Jahre hinweg sicher aufbewahrt werden müssen, vor eine aktuelle Herausforderung.

Unternehmen investieren zunehmend in das Quantencomputing, da sich Organisationen auf die potenziellen Anwendungsmöglichkeiten dieser Technik sowie auf ihre Auswirkungen auf die Cybersicherheit vorbereiten.[vi] Laut einer Studie der Boston Consulting Group gaben Unternehmenskunden im Jahr 2025 rund 300 Millionen US$ für Quanteninitiativen aus und übertrafen damit erstmals die Gesamtausgaben von Forschungslabors und Regierungen.#_edn7 Aus derselben Studie ging hervor, dass 62 % von 275 großen globalen Unternehmen aus 11 Branchen jährlich mindestens 1 Million US$ für Quanteninitiativen ausgaben und spezielle Quantenprogramme eingerichtet hatten.[viii] Unternehmen investieren sowohl in potenzielle kommerzielle Anwendungen der Quantencomputertechnik als auch in Abwehrmaßnahmen, um Systeme vor der künftigen Fähigkeit von Quantencomputern zu schützen, bestehende Verschlüsselungstechnologien zu knacken.[ix]

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI ist ein Technologieunternehmen, das fortschrittliche Lösungen in den Bereichen künstliche Intelligenz und Cybersicherheit für die Verteidigung, die öffentliche Sicherheit und die Biowissenschaften entwickelt. Das Unternehmen setzt künstliche Intelligenz in den Bereichen Quanten-Cybersicherheit, wissenschaftliche Forschung und fortschrittliche chemische Anwendungen ein. Die Technologie von Redwood AI soll Organisationen dabei unterstützen, sich auf quantenbasierte Cybersicherheitsbedrohungen vorzubereiten, und gleichzeitig eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiebasierter Anwendungen ermöglichen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.,

"Louis Dron"

Chief Executive Officer

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Louis Dron

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 530 8488

mailto:investors@redwoodai.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit es sich nicht um historische Fakten handelt, "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel, jedoch nicht immer, an Begriffen wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "könnte", "sollte", "wird", "würde", "potenziell", "vorgeschlagen" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen sowie an Aussagen darüber, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "eintreten dürften", "eintreten könnten" oder "eintreten sollten". In dieser Pressemitteilung umfassen zukunftsgerichtete Informationen Aussagen bezüglich: der Pläne des Unternehmens, die Fähigkeiten der Plattform zur Einhaltung kanadischer und US-amerikanischer Compliance-Anforderungen im Verteidigungsbereich zu entwickeln und auszubauen; des Umfangs, des Zeitplans, der technischen Machbarkeit, der Leistung und der beabsichtigten Funktionalität dieser Fähigkeiten, einschließlich ihres Potenzials zur Unterstützung von CPCSC- und CMMC-Anforderungen, Compliance-Workflows, Kontrollinventaren, Dokumentation und Beweissicherung; der geplanten Nutzung von in Echtzeit über die Plattform generierten technischen Daten; der potenziellen Erweiterung, des Einsatzes und der Kommerzialisierung der Plattform; der Fähigkeit der Plattform, kurzfristige Anforderungen an Compliance sowie längerfristige Vorbereitungen für die Post-Quanten-Cybersicherheit zu unterstützen; potenzieller Beziehungen zu qualifizierten oder akkreditierten externen Prüfern; der erwarteten Kundenanforderungen und der Akzeptanz; potenzieller Chancen im Zusammenhang mit Rüstungsunternehmen, Hauptauftragnehmern und anderen Akteuren in staatlichen und verteidigungsbezogenen Lieferketten; der zunehmenden Integration von Cybersicherheitsanforderungen in die nordamerikanische Rüstungsbeschaffung; des Zeitplans und der potenziellen Auswirkungen von Fortschritten im Bereich des Quantencomputings, einschließlich des potenziellen Zeitpunkts des "Q-Day" und der Risiken im Zusammenhang mit "Harvest now, decrypt later"-Angriffen; sowie der Geschäftspläne und der Strategie des Unternehmens im Allgemeinen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich Annahmen hinsichtlich: der Fähigkeit des Unternehmens, die Entwicklung der geplanten Funktionen zu den erwarteten Bedingungen und innerhalb der vorgesehenen Zeitrahmen abzuschließen; der Verfügbarkeit ausreichender finanzieller, technischer und personeller Ressourcen; der fortgesetzten Entwicklung und Umsetzung der CPCSC- und CMMC-Programme im Wesentlichen wie derzeit vorgesehen; der Anwendbarkeit dieser Programme auf potenzielle Kunden; der Verfügbarkeit qualifizierter oder akkreditierter externer Gutachter; der Kundennachfrage nach Cybersicherheits-Compliance und postquanten-Cybersicherheitslösungen; der Fähigkeit des Unternehmens, die Plattform zu integrieren, bereitzustellen, zu schützen und zu vermarkten; allgemeiner wirtschaftlicher, marktbezogener, regulatorischer und branchenbezogener Rahmenbedingungen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für angemessen hält, können sie sich als unrichtig erweisen.

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#_ednref1 https://edition.cnn.com/2026/05/17/science/quantum-computing-cybersecurity-q-day

#_ednref2 Ebd.

#_ednref3 Ebd.

#_ednref4 "Jetzt sammeln, später entschlüsseln" beschreibt die Erfassung und Speicherung verschlüsselter Daten heute, um diese künftig mithilfe ausreichend leistungsfähiger Quantencomputer möglicherweise zu entschlüsseln. (Siehe https://www.nist.gov/cybersecurity-and-privacy/what-post-quantum-cryptography.)

#_ednref5 Ebd.

#_ednref6 https://www.wsj.com/tech/businesses-are-spending-big-on-quantum-c73060ad

#_ednref7 Ebd.

#_ednref8 Ebd.

#_ednref9 Ebd.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86629Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86629&tr=1



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