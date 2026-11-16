Für Betreiber neuer Photovoltaik-Anlagen ist die Steuereinheit, oder umgangssprachlich Steuerbox, längst keine Randnotiz mehr. Nach Paragraf 9 EEG sollen Erzeugungsanlagen über intelligentes Messsystem und Steuereinheit steuerbar sein. Solange das nicht umgesetzt ist, bleibt die Einspeisung vieler neuer Anlagen am Netzanschlusspunkt auf 60 Prozent der Wirkleistung begrenzt. Parallel regelt Paragraf 14a EnWG die netzorientierte Steuerung von Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen, Wallboxen und Speichern. Wie weit ist die Branche bei der Umsetzung tatsächlich? Das haben wir in unserem "HG-Marktblick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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