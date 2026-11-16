Bern - Die Schweizer Wirtschaft hat im dritten Quartal 2026 zwar nicht an das starke Vorquartal anknüpfen können, ist aber erneut leicht gewachsen. Treiber war der Industriesektor. Im dritten Quartal wuchs das Bruttoinlandprodukt (BIP) in der Schweiz auf bereinigter Basis zum Vorquartal real um 0,2 Prozent, wie die am Montag publizierte Erstschätzung des Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) zeigt. Der Industriesektor legte laut den Angaben erneut ...

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