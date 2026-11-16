Beim Deutschen Solarpreis 2026 zeichneten der EUROSOLAR Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien e.V. und die Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate GmbH ein Wasserstofflabor für den Schulunterricht aus. Bei der Verleihung am 13. November auf dem Düsseldorfer EUREF-Campus vergaben sie den Sonderpreis für persönliches Engagement erstmals postum. Er ging an Milan Nitzschke. Bei der 31. Verleihung erhielt die Solar Materials GmbH aus Magdeburg den Deutschen Solarpreis 2026 in der Kategorie "Betriebe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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