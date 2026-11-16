Mitteilung der MS Industrie AG: MS Industrie AG veröffentlicht ungeprüfte Neunmonatszahlen 2026: EBITDA steigt um 61%• - EBIT nach neun Monaten bei 3,8 Mio. Euro (Vj. 0,2 Mio. Euro)• - Drittes Quartal: 13,9% Umsatzplus und nahezu verdreifachtes EBITDA • - Auftragsbestand von MS XTEC steigt um 10 % auf 82,8 Mio. Euro Die MS Industrie AG hat in den ersten neun Monaten 2026 einen Konzernumsatz von 116,8 Mio. Euro erzielt (Vj. 111,3 Mio. Euro). Das EBITDA stieg von 5,4 Mio. Euro auf 8,7 Mio. Euro. Das EBIT erreichte 3,8 Mio. Euro nach 0,2 Mio. Euro im Vorjahr. Das Konzernergebnis nach Steuern drehte von minus 2,3 Mio. Euro auf plus 0,9 Mio. Euro. Den stärksten Ergebnisbeitrag lieferte das dritte Quartal. Der Umsatz erhöhte sich von 36,1 Mio. Euro auf 41,1 Mio. Euro. Das EBITDA sprang von 1,2 Mio. Euro auf 3,5 Mio. Euro, das EBIT von minus 0,3 Mio. Euro auf plus 1,8 Mio. Euro. ...

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