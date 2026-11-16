Berlin - Eine deutliche Mehrheit der Deutschen sieht Russland als Bedrohung. Doch es gibt auch eine Minderheit, die vehement die Gegenmeinung vertritt, wie aus einer Umfrage des Instituts Ipsos für den "Spiegel" hervorgeht.



Den Daten zufolge stimmen 62 Prozent der Deutschen der Aussage zu, dass Russland die Sicherheit der Bundesrepublik bedroht. 24 Prozent der Befragten sehen das nicht so. Die gesellschaftliche Bruchlinie verläuft dabei zwischen den Anhängern verschiedener Parteien. Die Wähler von Union, SPD und Grünen bewerten Russland zu 80 Prozent und mehr als Bedrohung für Deutschland. Bei der Linken ist es immer noch eine Mehrheit von 54 Prozent.



Unter den befragten AfD-Wählern sind es hingegen nur noch 26 Prozent. 39 Prozent der AfD-Anhänger stimmen der Aussage "überhaupt nicht zu" und weitere 21 Prozent stimmen "eher nicht" zu. Auch BSW-Wähler sehen Russland mehrheitlich nicht als Bedrohung. 25 Prozent stimmen der Aussage zu, 41 Prozent lehnen sie ab.



AfD und BSW wollen etwa wieder Öl und Gas aus Russland importieren, um die Energiepreise in Deutschland zu senken. Laut "Politikmonitor" treffen die beiden Parteien bei ihrer Anhängerschaft damit einen Nerv. 66 Prozent der AfD-Wähler und 50 Prozent der BSW-Wähler stimmen dem Vorschlag "voll und ganz" zu, weitere 14 und 20 Prozent stimmen "eher" zu. Bei allen anderen Parteien überwiegt die Ablehnung. In der Gesamtbevölkerung ergibt sich damit ein gespaltenes Bild: 44 Prozent lehnen Öl- und Gaslieferungen aus Russland ab, 42 Prozent sind dafür und der Rest äußert keine Meinung.



Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) arbeitet seit Jahren für russische Unternehmen. Im Oktober wurde bekannt, dass er in den Aufsichtsrat beim russischen Ableger der deutschen Supermarktkette Globus berufen wurde. Kritische Stimmen fordern, ihn deswegen aus der SPD auszuschließen. Laut Umfrage sieht das eine Mehrheit der Deutschen ähnlich: 47 Prozent sind für einen Ausschluss Schröders aus der Partei, 31 Prozent dagegen. 22 Prozent wollen sich nicht festlegen. Unter SPD-Wählern befürworten gar 54 Prozent einen Rauswurf des Altkanzlers, 21 Prozent wollen ihn nicht aus der Partei ausschließen.



Für den "Politikmonitor" hat das Institut Ipsos im Auftrag des "Spiegel" vom 5. bis 8. November 2026 bundesweit 2.019 Menschen befragt.





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