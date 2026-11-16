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|Aktuelle Nachrichten
|10:38
|VSM Vereinigte Schmirgel- u. Maschinen-Fabriken AG: "Herausforderndem Umfeld getrotzt" - Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal
|im Anhang finden Sei den Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-JournalAnhang: NWJ202611.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|05.10.
|VSM AG - "2025 bringt deutlichen Ergebnisanstieg" - HV-Bericht von GSC-Research
|im Anhang finden Sie den HV-Bericht zur Gesellschaft von der GSC Research GmbHAnhang: HVVSM2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|02.09.
|VSM AG: Dividendenbekanntmachung
|VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AktiengesellschaftHannover - ISIN DE0007637001 / Wertpapierkennnummer 763 700DIVIDENDENBEKANNTMACHUNGDie 123. ordentliche Hauptversammlung der VSM...
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|09.07.
|VSM AG - virtuelle HV am 28.08.2026
|- die Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung am Freitag, dem 28. August 2026 um 11:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 5,00 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|VSM VEREINIGTE SCHMIRGEL UND MASCHINEN-FABRIKEN AG
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