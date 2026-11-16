München - Nach dem weltweiten Ausfall von Microsoft 365 wurde deutlich, wie verwundbar sich Unternehmen machen, die sich auf einen einzigen Anbieter verlassen. Jetzt lohnt ein nüchterner Blick auf die eigene Vorsorge. Martin Hager, Gründer und CEO von Retarus, rät zu mehr Einblick in den Betrieb, einer robusten und entkoppelten IT-Architektur und einem Plan B ausserhalb der Plattform des Hauptanbieters. Denn Monopole entstehen nur durch die Entscheidungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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