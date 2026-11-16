Die Verhandlungen über den Gesetzentwurf für die EEG-Novelle liefen lange zäh. In der vergangenen Woche nun verständigten sich zumindest die Fachpolitiker von CDU, CSU und SPD auf gravierende Änderungen im vom Bundeswirtschaftsministerium vorgelegten Gesetzentwurf. So soll die Einspeisevergütung für Photovoltaik-Anlagen bis 25 Kilowatt nun doch erhalten bleiben, wie aus einem Schreiben von Nina Scheer, energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion vom Freitag hervorgeht. Allerdings macht sie keine genaueren Angaben zur Höhe oder genauen Ausgestaltung. Auch die Wirkleistungsbegrenzung ...

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