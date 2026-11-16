Zürich - Der Bitcoin ist am Wochenende zeitweise unter 62'000 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli gefallen. Marktbeobachter machen dafür mehrere belastende Faktoren verantwortlich: Zinsängste und Geldabflüsse aus Bitcoin-Fonds treffen auf Sicherheitsbedenken und politische Unsicherheiten. Auch mögliche Umschichtungen in den KI-Sektor und der bevorstehende MSCI-Ausschluss des Bitcoin-Grossinvestors Strategy drücken auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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