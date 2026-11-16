Bern - Zweimal hat Werner Salzmann ein angestrebtes politisches Amt um eine einzige Stimme verpasst. Nun stellt er sich erneut zur Wahl, doch zittern muss er dieses Mal nicht: Der 64-jährige Berner SVP-Politiker kann sich auf die Wahl zum Ständeratspräsidenten einstellen. Salzmann ist entfernt verwandt mit Rudolf Minger. Mit dem legendären Bundesrat der 1930er-Jahre verbinden ihn auch zwei politische Schwerpunktthemen: Die Armee und die Landwirtschaft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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