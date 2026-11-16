Basel - Als erste Grünliberale wird die Baslerin Katja Christ am 30. November voraussichtlich zur Nationalratspräsidentin gewählt. Die 54-jährige Anwältin ist im Parlament bekannt für Vorstösse aus den Bereichen Wissenschaft, Bildung und Umwelt. Das Amt als höchste Schweizerin sehe sie als «einmalige Chance im Leben», sagt Christ der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie sehe die neue Rolle als eine Art «Dirigentin», die alle Solistinnen und Solisten ...

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