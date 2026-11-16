FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.11.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 65 (68) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 325 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1250 (1200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 180 (210) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 850 (820) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 520 (505) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES CRODA INTERN, TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 4100 (3300) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CRODA INTERNATIONAL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 4100 (3300) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 11400 (11000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 4500 (4700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 7800 (8000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2860 (3050) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES B&M PRICE TARGET TO 345 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BELLWAY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2472 (2527) PENCE - JEFFERIES CUTS IBSTOCK TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 61 (90) PENCE - JEFFERIES RAISES HIKMA PHARMACEUTICALS TARGET TO 2090 (2025) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TRAVIS PERKINS TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 618 (453) PENCE - JPMORGAN CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 4700 (5000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES B&M PRICE TARGET TO 230 (201) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS QINETIQ TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 530 PENCE - RBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 415 (425) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 375 (325) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 450 (425) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'BUY'
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