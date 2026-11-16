Rund 230 kWp leisten die neuen Solar-Carports am Campus Diepholz der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik Vechta (PHWT). Zwei Natrium-Ionen-Speicher mit zusammen 200 kWh sollen den Solarstrom zeitversetzt nutzbar machen. Die Phenogy AG hat am Campus Diepholz der PHWT zwei Natrium-Ionen-Speicher der Series 1 installiert. Das teilte das Schweizer Unternehmen am 16. November mit. Die beiden Speicherschränke vom Typ Phenogy 1.1 stellen nach Unternehmensangaben zusammen 200 kWh Kapazität und ...

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