Zürich - Die Smart Wealth Asset Management AG, der auf KI-gestützte Anlagestrategien spezialisierte Schweizer Vermögensverwalter, geht eine Vertriebspartnerschaft mit Compass Invest ein, einer der führenden Vermögensverwaltungsgesellschaften in Bulgarien und Südosteuropa. Damit erhalten institutionelle Investoren in Bulgarien breiteren Zugang zu den eigenentwickelten KI-gestützten Anlagestrategien von Smart Wealth. Mit der Partnerschaft baut Smart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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