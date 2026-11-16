Livigno I - Die italienische Gemeinde Livigno möchte den Lago di Livigno mit einem rund 580 Meter langen und 24 Meter hohen Wall teilen. Sie erhofft sich einen touristischen Nutzen. Doch die Massnahme hätte Auswirkungen auf die Schweizer Stromproduktion, wie Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) schreibt. Der Stausee liegt auf italienischem Staatsgebiet nahe der Schweizer Grenze, liefert der Schweiz aber seit Jahrzehnten Strom. Die Engadiner Kraftwerke ...

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