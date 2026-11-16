Berlin - Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) fordert die Regierungskoalition auf, die Senkung der Stromsteuer für alle nachträglich noch im Bundeshaushalt 2027 zu verankern.



Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, sagte der "Rheinischen Post": "Dass die Koalition in den Haushaltsverhandlungen keine finanziellen Spielräume für die Senkung der Stromsteuer für alle Verbrauchergruppen auf das europäische Mindestmaß gefunden hat, ist enttäuschend." Die Senkung sei überfällig, mehrfach von höchster politischer Spitze angekündigt und zudem Teil des Koalitionsvertrags.



Eine niedrigere Stromsteuer dämpfe den Strompreis, zugleich würden beispielsweise Elektroautos und Wärmepumpen wirtschaftlich attraktiver. "Das bringt die Elektrifizierung voran, stärkt den Klimaschutz und verringert die Abhängigkeit Deutschlands von fossilen Importen und schwankenden Rohstoffpreisen", so Andreae.



Zudem könne die Maßnahme unbürokratisch umgesetzt werden, würde in der Breite zügig für spürbare Entlastung sorgen und gleichzeitig das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Politik stärken. "Wir appellieren daher an die Koalitionäre, die Senkung der Stromsteuer doch noch im Haushalt zu verankern. Alles andere wäre eine verpasste Chance", so Andreae.





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