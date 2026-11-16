EnBW Energie Baden-Württemberg hat die Investitionsentscheidung für den Bau eines Batteriespeichers mit 46 Megawatt Leistung und 170 Megawattstunden Kapazität getroffen. Er soll ab 2028 am Kraftwerksstandort Forbach entstehen, wo der Energiekonzern derzeit ein neues Pumpspeicherkraftwerk errichtet, wie das Unternehmen am Montag mitteilt. 2029 soll der 4-Stunden-Batteriespeicher dann in Betrieb gehen. Mit der nun getroffenen Investitionsentscheidung kann er damit noch von der Netzentgeltbefreiung für große Batteriespeicher profitieren, sofern spätestens Anfang August 2029 in Betrieb geht. Für die ...

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