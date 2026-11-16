Die Aktien von Friedrich Vorwerk haben am Montag deutlich zugelegt. Die Papiere des Pipeline- und Anlagenbauers sprangen zeitweise um 8% auf 79,65 Euro, den höchsten Stand seit Mai. Seit dem Tief von Anfang Oktober summiert sich das Plus in der Spitze auf fast 30%. Auslöser war eine deutliche Kurszielerhöhung der Berenberg-Bank. Trägt die Fantasie, die in diesem Kursziel steckt, auch den weiteren Anstieg? Berenberg ruft 115 Euro auf Die Privatbank ...

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