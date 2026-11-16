Die Aktie von Infineon Technologies profitiert zunehmend vom Ausbau der KI-Rechenzentren und der steigenden Nachfrage nach leistungsfähiger Stromversorgung. Starke Geschäftszahlen und ein optimistischer Ausblick auf 2027 verbessern die Wachstumsaussichten und eröffnen weiteres Kurspotenzial, insbesondere nach der Korrektur der letzten Monate. Der DAX-Konzern Infineon ist ein deutscher Halbleiterhersteller mit Schwerpunkten in den Bereichen Automobilindustrie, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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