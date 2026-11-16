Vom Katalog zur KI: Otto-Chef Boris Ewenstein verrät im t3n-Interview, wie sich die Shoppingplattform verändert - und wie sie trotz neuer Checkout-Kanäle relevant bleiben will. Generative KI verändert den Onlinehandel - aber längst nicht überall so schnell, wie es die aktuellen Debatten über Agentic Commerce vermuten lassen. Im Gespräch mit t3n erklärt Otto-CEO Boris Ewenstein, warum bislang weniger als ein Prozent des gesamten Traffics von KI-Plattformen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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