Vom Katalog zur KI: Otto-Chef Boris Ewenstein verrät im t3n-Interview, wie sich die Shoppingplattform verändert - und wie sie trotz neuer Checkout-Kanäle relevant bleiben will. Generative KI verändert den Onlinehandel - aber längst nicht überall so schnell, wie es die aktuellen Debatten über Agentic Commerce vermuten lassen. Im Gespräch mit t3n erklärt Otto-CEO Boris Ewenstein, warum bislang weniger als ein Prozent des gesamten Traffics von KI-Plattformen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.