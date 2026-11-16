Mit dem neuen Fronius Wattpilot Flex Pro 22 erweitert die Fronius International GmbH ihr Portfolio um eine intelligente Ladelösung für gewerbliche Anwendungen. Die Wallbox wurde für Unternehmen, Bürogebäude, Landwirtschaftsbetriebe sowie kleinere Flotten entwickelt und verbindet Elektromobilität mit Photovoltaik, intelligentem Energiemanagement und transparenter Abrechnung. Steigende Energiekosten und der Wunsch nach höherem Eigenverbrauch machen eine intelligente Nutzung von Solarstrom zunehmend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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