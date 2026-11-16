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BA

WKN: A1J7MH | ISIN: GB00B7W0XJ61 | Ticker: 0D0
Frankfurt
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3,420 Euro
-1,16 % -0,040
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
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BLACKROCK AMERICAN INCOME TRUST PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
16.11.2026 12:54 Uhr
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BlackRock American Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

BlackRock American Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 16

NET ASSET VALUE

BLACKROCK AMERICAN INCOME TRUST PLC
549300WWOCXSC241W468

The unaudited net asset values for BlackRock American Income Trust PLC at close of business on 13 November 2026 were:

285.66p Capital only
285.77p Including current year income XD

Notes:

1. Investments have been valued on a bid price basis.

2. Revenue items included in net asset value, with dividends payable deducted on the ex-dividend date.

© 2026 PR Newswire
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