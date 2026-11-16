Am Umspannwerk Ragow in Lübbenau will Flower einen Batteriespeicher mit 500 Megawatt Leistung und 2000 Megawattstunden Kapazität errichten. Das schwedische Unternehmen hatte das Projekt im vergangenen Jahr erworben und entwickelt es aktuell mit dces, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Dces leitet die Projektentwicklung während Flower die Finanzierung, technische Planung, Beschaffung, Bau und später den Betrieb und die Vermarktung übernehmen soll. Die Bauanträge seien mittlerweile eingereicht. Flower geht davon aus, dass die Baureife für das Projekt im brandenburgischen Spreewald noch in ...

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