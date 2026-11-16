Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte sind mehrheitlich mit moderaten Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag 0,2 Prozent tiefer bei 6.374 Punkten. Ausserhalb des Euroraums gewann der britische FTSE 100 0,3 Prozent auf 10.932 Zähler. Der Schweizer Leitindex SMI legte um 0,6 Prozent auf 15.198 Punkte zu. Nach Einschätzung von Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets schwebt die Zinsentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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