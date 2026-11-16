Großbatteriespeicher gehören zu den komplexesten Anlagen, die derzeit in Gebäude und Industrieareale integriert werden - und zu den am stärksten regulierten. Dabei gilt es, die Anforderungen der Elektrotechnik, des Brandschutzes und des Baurechts miteinander in Einklang zu bringen. Eine Aufgabe, die Fachplaner mit der Unterstützung unabhängiger Prüfdienstleister lösen können. Wichtiger als die Frage, ab wann ein Batteriespeicher als "groß" zu bezeichnen ist, ist für die relevanten Genehmigungsverfahren seine geplante Nutzung, der Aufstellort und die dort herrschenden Gegebenheiten. Die Leistung ...

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