Zürich - Die Preise am Schweizer Immobilienmarkt steigen weiter. Für die kommenden zwölf Monate rechnen der Hauseigentümerverband Schweiz und die Immobilienexperten von Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) aufgrund einer Umfrage unter Immobilienexperten mit höheren Preisen, vor allem in Städten und gut erschlossenen Agglomerationen. Dies geht aus der am Montag veröffentlichten Herbstumfrage 2026 für Immobilien hervor. Dabei gaben rund die Hälfte ...

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